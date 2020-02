Muchos hasta pidieron no verla más en el programa de Caracol. Maía le tiró un zapato a jurado de A otro nivel y los televidentes se indignaron.

Hace algunas semanas comenzó una nueva temporada del reality de Caracol, teniendo a Paulina Vega de nuevo como presentadora.

En esta ocasión el reality se mezcló con otro formato: Canta conmigo, en el que los participantes deben presentarse primero ante un jurado de 100 expertos en música.

Una de ellas es Maía, quien dio de qué hablar por uno de los últimos capítulos del reality.

A Maía se le ha visto bastante molesta con el jurado que se encuentra al lado de ella: el brasileño Robson Moura.

Y es que, en varias presentaciones el músico ha decidido no dar su sí y dejar a participantes por fuera.

La gota que derramó el vaso se dio esta semana luego de la presentación de Ángela, quien saltó al escenario para cantar un tema vallenato.

Todos votaron a su favor, menos Robson, y Maía no dudó en pelear.

Sin embargo, al final de su discusión, le lanzó un tacón al jurado, y aunque no fue a propósito, lo cierto es que los televidentes terminaron enfurecidos con su "grosera" actitud.

Estos fueron algunos comentarios de los televidentes en redes sociales:

Parce, me parece re mal lo que hizo Maia con el peloncito, le lanzó un zapato, en chiste o no, ESO NO SE HACE, con nadie, nunca, jamás, la agresión no la soporto. #CantaConmigo #AOtroNivel pic.twitter.com/APkiRKT7VN

— RAWR 🎟🏅 (@psicorawr) February 26, 2020