La foto desnudo de Carlos Giraldo por la que dicen que lo "hackearon"

Desde hace varios años Carlos Giraldo ha sido parte de La Red, Caracol.

Muchos son los televidentes que le tienen respeto, ya que el presentador ha sabido consagrarse en el mundo del entretenimiento.

Y varios de sus seguidores no han dudado en buscarlo en redes sociales, y justamente, se encontraron con una foto del presentador desnudo.

Antes de que llegaran los comentarios, el presentador no dudó en publicar el siguiente mensaje:

"Un bello recuerdo de cuando trabajé como modelo en las clases de la docente en bellas artes, escultura, pintura, y dibujo, Nelly Rojas, por allá a mediados de los 80. No me hackearon la cuenta (como dicen muchos famosos), ni me hicieron una broma, ni me robaron la foto para chantajearme, ni nada de eso. La publico yo y asumo las consecuencias".

En la actualidad además del programa de Caracol, Carlos hace parte de la emisora La Kalle.

Allí también está encargado de los temas de entretenimiento.

