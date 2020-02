Inundan redes con memes de Adam Levine por su "aburrida" presentación en Viña del Mar

La banda estadounidense era la encargada de abrir el quinto día del festival, pero al parecer no cumplió con las espectativas del público.

Los chilenos han convertido a Marron 5 es tendencia en Twitter este jueves, pero no precisamente por haber hecho una buena presentación.

Al parecer, el espectáculo comenzó con el pie izquierdo debido a que la banda se retrasó en llegar al escenario.

De hecho, en la transmisión en vivo tuvieron que arreglraelas para rellenar el tiempo.

Así fue la llegada de Adam Levine a la Quinta Vergara #Viña2020 #Maroon5 pic.twitter.com/sg4kqdLyC9 — The Clinic (@thecliniccl) February 28, 2020

A pesar de que el vocalista de "She will be loved" ingresó a la tarima lo más rapido que pudo, no logró conectarse del todo con la audiencia.

En redes sociales han surgido los siguientes memes sobre su presentación:

1) Adam Levine cantando en otros países

2) Adam Levine cantando en Chile ¿Se nota? #Maroon5 #Vina2020 pic.twitter.com/ZMRw2m9kh7 — Dany✨ (@dannielaosorio_) February 28, 2020

Me carga q los gringos hagan tantas exigencias y terminan dando un show qlo sin ganas 😐😐 q onda wn #Maroon5 pic.twitter.com/g8uXWp50Ls — Female (^.^) (@Beafemelle) February 28, 2020

Lo que pedí por AliExpress / lo que me llegó #Maroon5 pic.twitter.com/iSBrb48Q78 — Frédéric Bastiat (@x_libertad) February 28, 2020

Oye Adam los chilenos pagaron mucho dinero para venir a verte, podrías dar un buen concier….

Adam: que es un chileno???#Maroon5 pic.twitter.com/unVr6WqVch — Fátima laferte (@fatimagpe2004) February 28, 2020

Cabros en el canal EWTN está la madre Angélica, está más prendida que Adam Levine #Maroon5 #Vina2020 pic.twitter.com/QcQ2wTOFtJ — Limonagrio (@limonagrio_28) February 28, 2020

Adam Levine viendo a Adam Levine en su presentación #Maroon5 #viña2020 pic.twitter.com/i1U8s1IF7U — Patricio Herrera (@patricio_h) February 28, 2020

Adam cuando le dijeron que tenía que venir a un festival que no cacha en un país a la chucha en plena crisis social 🤣#Maroon5 pic.twitter.com/7ARSYJsUP6 — Vie⁷ 🇨🇱 (@_lil_vie) February 28, 2020

Yo fuera su mamá ya le habría advertido “en la casa hablamos” por estar con la cara asi todo el rato #Maroon5 pic.twitter.com/k5756mEgwh — • • • (@a989900z) February 28, 2020

