"Eso es de extraterrestres": ¿Indirecta de Mary Méndez es para presentadoras de Día a día?

View this post on Instagram

Admiro profundamente a las mujeres que se encaraman todos los días en un par de tacones, se maquillan y se emperifollan a diario… las admiro más aún si son madres… esto señores, es un talento!!! A mi me resulta de extraterrestres andar producida…. Gracias mujeres por esos 15cms de tacón que nos hace ver igual de bellas que con 2cms de suela de tennis, pero que cuesta 10000 veces más esfuerzo!! 👠