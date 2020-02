La decisión que no le perdonan a 'A otro nivel' en su nueva temporada

View this post on Instagram

Gran nivel hoy en #cantaconmigo Es muy duro ver gente buena irse del programa, pero ese es el juego… No se puede perder la esperanza y las ganas porque la vida sigue y los momentos correctos para todos aparecen. Pendientes de las señales que nos manda el universo y mucha fuerza 💪!!! 💓 Feliz noche! Mi look by @johannamaldonadocouture