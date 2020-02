La presentadora lo confesó a través de su cuenta de Instagram. Andrea Serna reveló cuál es su fobia más grande (y cómo lo está superando).

A pesar de ser una de las presentadoras más exitosas de la televisión, Andrea Serna tiene una debilidad que le ha costado superar en la vida.

Se trata de una fobia a los animales, razón por la cual se congela cuando ve uno.

Sin embargo, su hija Emilia siempre ha gustado de ellos, y Andrea ha intentado aprender a controlar su temor.

"He tenido miedo a los animales toda mi vida. El bus del colegio me dejaba en la esquina de mi casa y a esa hora la gente sacaba a pasear sus perros y mi papá me enseñó: ‘No salgas corriendo porque te persiguen, quédate quieta como una estatua’. Creo que hice 'estatua' hasta muy grande", escribió hace un tiempo en su página web.

En su cuenta compartió un mensaje donde vuelve a hablar del tema, pero también cuenta que adoptó una gatita para su hija.

Las fotos a continuación:

Andrea Serna reveló cuál es su fobia más grande (y cómo lo está superando)



