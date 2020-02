La presentadora tomó esta radical decisión y parece estar muy motivada. La particular razón por la que Carolina Cruz se volvió vegana.

Como es de suponerse, todas las famosas quieren estar lo más 'fit' que sea posible.

Por esta razón, muchas de ellas optan por cambiar de dieta, y hacer bastante ejercicio.

Carolina siempre ha sido muy juiciosa y constante con el ejercicio. Pero ahora le agregó una dieta vegana a su día a día.

Así, no come ningún producto de origen animal (carne, huevos, leche, queso, pescado, etc.)

Aun así, dice que no cree que la mantenga por siempre, aunque ya lleva un mes sin comer nada de origen animal.

Según dice en su cuenta de Instagram, parece ser que su doctora fue quien le recomendó esta dieta para su bienestar, y para mantenerse en forma.

La particular razón por la que Carolina Cruz se volvió vegana

Además de esto, la presentadora continúa con su rutina de ejercicios, tal como comparte en sus diferentes videos.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar