Las actrices de 'Pa' quererte' y 'Amar y vivir' que parecen gemelas

ACOSTUMBRATE…. ❤ Acostúmbrate a hablar sólo de las cosas que están funcionando en tu vida. Acostúmbrate a comentar que la vida es bella y a observar los detalles que la hacen bella Acostúmbrate a tener muchas razones para sentirte bien. Acostúmbrate a ver lo que te gusta de otras personas. Acostúmbrate a pensar que lo mejor está por llegar. Acostúmbrate a ser positivo. Acostúmbrate a tener la intención para que las personas que entren en contacto contigo siempre evolucionen o cuando menos que permanezcan donde estaban pero que nunca nadie retroceda, por haberte conocido. Acostúmbrate a disfrutar la compañía de cada persona y valorar lo que aporta a tu existencia. Acostúmbrate a vivir en paz y armonía. Acostúmbrate a respetar las diferencias y a saber Perdonar. En fin…. Acostúmbrate a dejar AMOR a otras personas, pues es lo único que permanece por siempre!!❤ #habitossaludables #promoviendosalud #xilenaaycardi