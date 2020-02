Se trata de una mujer que enamoró con su poderosa voz. ¿Injusticia? Participante de A otro nivel merecía el primer lugar, según televidentes.

Al programa llegó Kelly, una mujer con voz para las rancheras.

En la introducción a su presentación, Kelly contó que le habían hecho matoneo cuando joven.

"Desde muy chiquitica me hacían bullying en el colegio porque era muy poco agraciada. Yo no, y me dieron muy duro. Me refugié en la música. Era mi espacio, lo defendí con todo lo que pude", cuenta.

Además, aseguró que atravesaba un difícil momento tras la muerte de su padre.

"En este momento estoy tratando de superar la muerte de mi papá, que era mi fan número uno. Él me está ayudando con toda, estoy acá por él", agregó, antes de quebrarse en llanto.

Al momento de presentarse, los jurados se mostraron escépticos, pero el público enloqueció.

De hecho, en redes sociales quienes vieron el programa pedían todavía más puntaje para Kelly.

"¡Qué hermosa voz, imponente en escena, bella y con muchas ganas de comerse el mundo! Incluso considero que merecía más puntaje", fue uno de los comentarios.

"Para mí merecía más puntaje, la verdad me emocioné, lloré y me levanté mucho con ella", anotó otro televidente.

Aunque Kelly pasó, quedó en el tercer lugar con 74 puntos, mientras el público se quedó esperando el puntaje de 100.

Reviva toda la presentación de Kelly haciendo clic aquí.

¿Injusticia? Participante de A otro nivel merecía el primer lugar, según televidentes

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar