Ozzy Osbourne presenta su nuevo disco, 'Ordinary Man'

El llamado 'príncipe de las tinieblas' no ha muerto, como muchos pensaron semanas atrás. A pesar de padecer de párkinson, el ex-Sabbath publicó su nuevo disco Ordinary Man, el duodécimo de su discografía.

En este trabajo, Osbourne repasa los momentos de su vida con un aire de gratitud y algo de nostalgia, sin abandonar el sonido pesado de su metal y de gran parte de sus letras.

El famoso guitarrista de Guns n' Roses, Slash, colaboró en este trabajo, del cual ya se conocen los sencillos Under the graveyard y Straight to hell. Duff McKagan, también de Guns n' Roses, participó en el bajo, y otros artistas como Chad Smith (RHCP) colaboró en la batería.

Además de estas colaboraciones instrumentales, Ozzy unió su voz con artistas invitados como Elton John, Post Malone y Tom Morello, con quienes entrega el que muchos creen podría ser su último álbum por el tono de despedida de algunas de las canciones.

