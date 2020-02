¡Hasta son parecidas! "Con esta mujer me fue infiel", escribió y mostró su foto. Ex-Protagonista de Novela 'boleteó' a la mujer con la que su esposo le puso los cachos.

Angélica Jaramillo se dio a conocer en medio de su paso por el reality de RCN, Protagonistas de Nuestra Tele.

Luego de eso se alejó de la televisión, aunque siguió desarrollando otros proyectos laborales.

A ella se le veía muy feliz con su familia, hasta hace unos días cuando en una historia de Instagram reveló el rostro de la mujer con la que su esposo le había sido infiel.

¿A Angélica Jaramillo le pusieron los cuernos? pic.twitter.com/uGAI8o2dl1 — Pille pues (@PuesPille) February 21, 2020

Muchos creyeron que de pronto se trataba de una broma o un error, pero lo cierto es que Angélica habló de lo sucedido con el programa Lo sé todo.

“Me llegó una foto, yo hablé con él y sí pasó. Tuve una reacción que no debió pasar”, dijo la exparticipante del reality de RCN.

Y agregó: "No sé quién es, no quiero saber más. Ninguna mujer debería pasar por una situación de estas. Es triste pero estoy tomando las medidas pertinentes. La verdad no quiero ahondar en el tema".

