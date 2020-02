Los mensajes ocultos en las pintas de los actores y presentadores de Caracol

View this post on Instagram

Hoy en la Batalla de Flores del @carnavalbaq Un combo bacano y talentoso de @caracoltv @diaadiacaracoltv @divajessurum @carolinacruzosorio @shirlygomezr Además nuestra @stacolombia y la hermosa @cabuchaibes Sta Atlántico 2019. @pauceballos19 @sofiacalero @ccalero94 @jennycordoba2 @caritosotooficial @apuntesdecata