¿Jurado de reality de Caracol se convertirá en pastora de iglesia cristiana?

View this post on Instagram

¿Se prepara para ser pastora? 😯 @belkyarizala nos contó cómo es su movida por estos días, y no tiene nada que ver ni con las pasarelas ni la televisión… sino con un tema mucho más espiritual 🙏🏼 . . . #BelkyArizala #NuevosProyectos #Informacion #LaMovidaDeLosFamosos