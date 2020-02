Metallica no estará presente en el festival Sonic Temple que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo. Esto debido a que su vocalista, James Hetfield, aún no está completamente recuperado y seguirá en rehabilitación por sus problemas de adicción.

Así lo dio a conocer el mismo James a través de un mensaje que fue publicado en las redes sociales de la banda.

Para compensar su ausencia la organización extenderá los horarios de Red Hot Chili Peppers y Tool.

"Me duele escribir esto, pero tengo que decirles a todos ustedes que no puedo llegar a Sonic Temple en Columbus y a Louder Than Life en Louisville este año", comienza el mensaje.

James Hetfield pide disculpas por no poder regresar a Metallica y tocar en diferentes eventos

Y agrega: "Mi intención con esta declaración es ofrecer disculpas a cada uno de ustedes. La realidad es que no he priorizado mi salud en el último año de gira y ahora sé que mi salud mental es lo primero. Eso puede parecer obvio para la mayoría de ustedes, pero no quería decepcionar al equipo/familia de Metallica y por eso me comprometí por completo. Mirando el lado positivo, mi terapia va bien. Era absolutamente necesario para mí cuidar mi salud mental, física y espiritual", se puede ver en una parte del mensaje.

