La presentadora se divirtió a lo grande en Barranquilla. ¿Vida de soltera? Eso le preguntan a Carolina Cruz por estar de carnaval sin Lincoln Palomeque.

Aunque se sabe que tiene una relación estable, muchos se preguntan la razón de su "soltería".

Y es que, por estos días, Carolina disfrutó y bailó en el carnaval de Barranquilla, pero sin su pareja.

No obstante, por sus publicaciones puede inferirse que todo se trató más de un compromiso laboral.

En su cuenta de Instagram compartió una foto con otros presentadores de Caracol, donde todos visten trajes típicos del carnaval.

Aun así, no han faltado los comentarios, ya que no sería la primera vez que algunos creen que su relación no es del todo estable. (Cont.)

¿Vida de soltera? Eso le preguntan a Carolina Cruz por estar de carnaval sin Lincoln Palomeque

Pero no todo es lo que parece. En sus historias de Instagram, Carolina le dedicó una canción de Carlos Vives a su pareja.

Él compartió la historia en su propio Instagram, y así, ambos querrían demostrar que no hay distancia grande para su amor.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar