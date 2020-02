El deportista ya no estaba con la presentadora, tal como relató ella misma. ¿Mateo Carvajal no estuvo en nacimiento de su hijo?

La relación de la presentadora y el ganador de El desafío 2017 llegó a su fin.

Como muchos saben, el romance entre ambos dejó una relación bastante pública, y un bebé, a quien llamaron Salvador.

Sin embargo, la pareja anunció el fin de su relación a finales de 2019.

Lo que pocos sabían, es que el noviazgo se había terminado desde mucho tiempo atrás.

De hecho, ahora Melina revela que al momento de dar a luz ya no estaba con Mateo. Lo que abre el interrogante de si el deportista estaba presente.

Aunque ella explícitamente no comenta si él estuvo en ese instante, sí le dijo a la Revista Aló que temía un posparto muy difícil debido a su despecho.

"Yo me decía a mí misma que, si me dejaba caer en la depresión, en medio de la decepción amorosa que estaba pasando, me iba a llevar el que ya conocemos… Mi bebé tenía que encontrar a una mamá fuerte porque su papá no iba a estar siempre a su lado y por eso tuve un postparto hermosísimo".

A pesar de todo, Melina ha dicho en otras ocasiones que Mateo es un gran padre para su bebé, y que procura mantenerlos comunicados todo el tiempo.

