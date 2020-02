Dice que intentó ahorcarla durante una pelea. Expareja de actor colombiano denuncia presunta agresión.

Se trata de Lía Zafra, expareja del reconocido actor colombiano, Juan Pablo Barragán, quien denunció en un programa de entretenimiento una brutal agresión.

Zafra confesó ante las cámaras del programa del Canal RCN, La Movida, que en medio de una fuerte discusión, Barragán, su expareja, intentó ahorcarla. La artista santandereana comentó que esos angustiantes momentos ocurrieron hace ya varios años.

"Cuando él me violenta, estoy segura de que es porque como yo permití tantas cosas, la relación llegó a un punto donde él se desesperó como yo me desesperé, y decidió atentar contra mi vida", manifestó Lía para el programa.

Según relató, la agresión habría en la casa de Juan Pablo Barragán, "No me quería dejar ir… él me ahorca y en mi último suspiro que yo pensé: ‘no me quiero morir en manos de una persona", relató.

Cabe anotar que, de momento, no se conocen pruebas de este hecho más allá del testimonio de Zafra.

Debido a las agresiones, porque según comentó fueron varias, la relación con el actor terminó. Años después dice tener la valentía de contar lo ocurrido.

El programa La Movida, aseguró que intentó comunicarse con el Barragán para conocer su versión, pero este no respondió todavía.

