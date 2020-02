¿Son pareja? Melina Ramírez habló de qué ocurre con el actor Juan Manuel Mendoza.

View this post on Instagram

De mi vida personal, probablemente es la última vez que hable, porque me enamoré de la palabra privacidad. Por eso quise hacerlo precisamente en @alodigital en una revista que hace un periodismo bastante diferente, constructivo y respetuoso. Gracias a la directora @sandrapaolareal por una entrevista con tanto amor, te esfuerzas por mostrar nuestro lado más humano y te lo agradezco! Estoy enfocada en vivir MI vida, que al final es mia, donde nada ni nadie me puede quitar el derecho a levantarme con más fuerzas, a seguir adelante por mi hijo. Porque algo tengo claro, y es que con mi ejemplo, quiero que mi hijo aprenda qué es afrontar con valentía los momentos difíciles porque la vida, siempre continúa… Ya pueden conseguir la revista en todas partes. . 📸 @hernanpuentes 💄 @juanitomasa1 👗 @alejandramunozg