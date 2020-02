La ex Miss Universo es la anfitriona de A otro nivel durante su nueva temporada. El vestido que hizo ver a Paulina Vega muy delgada en 'A otro nivel'

Paulina hace rato dejó atrás sus épocas de reinado. Sin embargo, su físico todavía es tema de conversación ya que así fue como se hizo famosa.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, sus seguidores han notado que luce más delgada.

Si bien siempre fue esbelta, en un momento incluso fue considerada plus size (tallas grandes) por una agencia de modelaje.

Esto, ya que tenía más curvas, pero hoy en día muchos tienen la impresión de que ha adelgazado.

Noche tras noche en las redes sociales quienes ven el programa hablan de su apariencia.

Esta semana Paulina salió con una falda y un crop top que para muchos generó impresión por su aspecto físico.

Una cosa es ser flaca y saludable, pero Paulina Vega no refleja salud, no es saludable tener como imagen y “modelo” una figura en extrema delgadez, ningún extremo es bueno. Esto no es normal! pic.twitter.com/YRWZt0Sa5X

— Blackhole (@blackhole0987) February 20, 2020