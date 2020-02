[FOTO] ¡Se creció la familia! Taliana Vargas confirma que volverá a ser madre

View this post on Instagram

Mañana cumple nuestra Alicia Maria su primer año de vida. Gracias Dios por permitirme ser madre. Todo cambia en nuestro ser para aprender que es el amor sin medidas y sin condiciones. El amor más grande de todos. El amor que es solo amor. Y ahora me llega otro amor para seguir en el aprendizaje y el gozo de ser mamá por segunda vez. Ya tengo tres meses y medio con náuseas. Estoy feliz con el primer año de Alicia y con el nuevo bebé. Gracias Dios mío por tu generosidad conmigo, es que te pasas 🙏🏻