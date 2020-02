5 lanzamientos discográficos para renovar el repertorio anglo

Miss Anthropocene – Grimes

Este 21 de febrero se conocerá el nuevo disco de la cantante canadiense, quien presenta un álbum pop y conceptual en el que habla del cambio climático y lo presenta como una figura mitológica. Como siempre, de su parte se pueden esperar letras directas donde señala varios temas actuales con cierto aire de controversia y sintetizadores que combinan el pop con lo gótico.

Manic – Halsey

El electropop de la cantante estadounidense debutó en varios países logrando varios número uno. Este es el primer disco que produce ella misma, y como particularidad incluye algunos samples con voces famosas como Megan Fox, Amanda Seyfried, John Mayer y Kate Winslet. El álbum tuvo tan buena recepción, que Halsey se embarcó en su tercera gira con el fin de promover estas nuevas canciones.

Rare – Selena Gómez

La cantante presenta su tercer álbum de estudio con el sencillo que se posicionó desde octubre en los primeros lugares de radio, Lose you to love me. Otro de los temas destacados de este trabajo es Look at her now. A través de sus letras, Selena abre las puertas a una versión suya sin censuras donde dice cosas "que nunca antes había podido expresar", tal como ella misma comentó para Entertainment Tonight.

The Slow Rush – Tame Impala

Algunos consideran que este es el álbum más "pop" de la banda psicodélica australiana, sin embargo, la expectativa era mucha luego de su último disco (Currents, 2015), y la crítica lo ha recibido bien. De todas maneras, también encontramos letras introspectivas como Posthumous Forgiveness, en donde el vocalista Kevin Parker explora los sentimientos que tiene hacia su padre fallecido.

Father of All Motherfuckers – Green Day

El nombre de este disco se encuentra a la venta en algunos lugares únicamente como Father of all…, en su versión censurada. Se trata del decimotercer trabajo de la banda, que vuelve con un look y un sonido mucho más punk. De hecho, Billie Joe Armstrong, frontman del grupo, aseguró que las letras de esta entrega son acerca de un estilo de vida "donde nada te importe una mierda", tal como le dijo al portal NME.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ