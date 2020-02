Las fuertes críticas que le hacen a Juliana Velásquez por su peso; ella respondió

"Me han dicho que me he hecho mil cirugías", dijo la actriz de Pa' quererte. Las fuertes críticas a Juliana Velásquez por su peso.

Juliana Velásquez es una de las actrices que hemos visto crecer en la televisión colombiana.

Se dio a conocer en el reality Angelitos del canal Caracol y más tarde se convirtió en presentadora de los programas infantiles y juveniles Club 10 y Play Zone.

Sin embargo, luego del final de estos, Juliana comenzó una carrera como actriz.

En la actualidad la vemos en Pa' quererte, la novela más vista en el país.

En la producción le da vida a Tatiana, una joven que se encuentra en su etapa más rebelde.

Y para rematar, está viviendo la fractura de su hogar gracias a las constantes discusiones de sus padres.

Y así como su personaje no vive una vida rosa, Juliana tampoco.

En entrevista con La Movida, aseguró que le sorprenden mucho los comentarios de sus seguidores, quienes la halagan, pero también se la pasan criticándola por sus personajes, la actuación y hasta su peso.

"En las redes despertamos muchas cosas, y uno lee comentarios positivos, así como otros que son: 'por favor que se quedara presentando programas infantiles'. O sobre todo cosas sobre el físico, que uno tiene que ser completamente flaco o ser altísimo, pero yo siento que la belleza es mucho más amplia que eso. Me han dicho que me he hecho mil cirugías", aseguró.

