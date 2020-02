[VIDEO] Reviva una de las mejores audiciones de 'A otro nivel' hasta el momento

View this post on Instagram

Los triunfadores son hombres y mujeres que siempre andan buscando algo, Dios siempre proveerá todas las cosas. Hasta que no sepamos que estamos buscando, difícilmente lo podremos encontrar. Definir lo que estamos buscando determinará lo que encontraremos. Aquel que no sabe lo que quiere, ni lo que busca, no Vera sus sueños realizados. #teamoDios #amomiprofesion #fagicomusic #profedecanto