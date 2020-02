"Me siento privilegiada de hacer personajes llenos de carácter": Juana del Río

Juana del Río se ha ganado poco a poco el corazón de los televidentes colombianos gracias a los personajes llenos de carácter que ha interpretado. El último de ellos es 'La Chacha' en Amar y vivir del canal Caracol, que a pesar de trabajar para la mafia, ha demostrado que tiene un buen corazón. Hablamos con la actriz colombiana acerca de este personaje y sus múltiples matices.

¿Cómo podría definir a este personaje?

Yo creo que las acciones que realiza no las hace por simple maldad, sino que tiene unos medios bastantes peculiares para conseguir sus objetivos. Yo siento que no hay que juzgarla, porque a fin de cuentas somos lo que nuestro entorno nos obliga a ser, y 'La Chacha' es una chica a la que le ha tocado muy duro desde pequeña. Pero bueno, a pesar del camino que escogió, es una mujer muy noble y en el fondo es muy buena persona.

Una característica que define a este personaje es su vestimenta, que siempre es oscura. ¿Qué podrían decir estos atuendos de 'La Chacha'?

Siento que el look de 'La Chacha', que puede parecer fuerte, es un mecanismo de defensa a ese ambiente en el que creció y está viviendo. Desde pequeña está metida en el mundo de la violencia, y siendo la única mujer, tiene que saber cómo cuidarse. Sin embargo, a pesar de que está de negro no pierde su feminidad pues siempre está bien peinada, vestida y prolija. En ese sentido siento que somos parecidas ya que suelo vestirme siempre de negro, aunque claro, para mí es un gusto y para ella es una visión del mundo. A lo anterior tengo que sumar que con su atuendo busca ser distinta a las mujeres que están a su alrededor, es decir, Irene (Ana María Estupiñán) y las mujeres de la plaza.

¿Qué significa la palabra lealtad para 'La Chacha'?

Lo que caracteriza a este personaje es su lealtad, y en ese sentido, es fiel a Delio (Mario Duarte) porque la sacó de las calles y la apadrinó. Y cuando conoce a Joaquín, un hombre que al comienzo le parece un idiota, pero que al final termina admirando porque es inteligente y astuto, ella se vuelve un perro fiel e incondicional. Y bueno ese sentimiento de lealtad se va convirtiendo en algo más y es por eso que empieza a tener rabia contra Irene, sin tener motivos en realidad, porque todo a la final se basa en los celos.

Sin embargo, su lealtad hacia Joaquín es más importante que cualquier otra cosa, y eso implica hacer lo que él diga, así eso signifique que deba proteger a Irene. A la final 'Chacha' se convierte en la guardiana de Joaquín y de Irene por fidelidad, y se mantiene en su lugar, a pesar de que fácilmente podría matarla y estar con Joaquín.

Muchos televidentes podrían criticar que se hable de la violencia y el crimen organizado en la novela, aunque esto tiene una explicación dentro de Amar y vivir…

La versión original de Amar y vivir fue absurdamente exitosa por muchos aspectos, y justamente eso llevó a realizar una nueva versión. Sin embargo, esta nueva historia es contemporánea, entonces por eso hablamos de los celulares, los videos, las redes sociales, el chat, etc. Sin embargo, más allá de los elementos actuales y tecnológicos, la historia sigue pegando de la misma manera porque trata temas muy humanos y que continúan estando muy presentes, entre esos, el crimen. La manera en la que el crimen se mete en la vida de las personas, sin que estas lo estén buscando es una cosa de todos los días. Y es que así como la 'Chacha' y Joaquín, quien entra al negocio buscando a su hermana, hay un millón de historias parecidas o iguales en nuestro país.

Llama mucho la atención que la mayoría de sus personajes son de mujeres fuertes y con mucho carácter…

Siento que el rol de las actrices que son esposas, madres, mejores amigas y demás, está cambiando un poco. Yo me siento muy privilegiada ya que en los últimos años he podido realizar mujeres así, que tienen una fuerza distinta. Además, desde mi trabajo hacia el personaje, siempre he tenido claro que lo primero es buscar sus fortalezas porque puedo darles una personalidad definida y un carácter.

¿En qué otros proyectos la veremos a futuro?

Vamos a ver en un tiempo con qué nos sorprende el Amazonas en Frontera verde. Pero además de eso hace poco comencé la filmación de una película coreana y está bastante interesante. Estuve en audiciones durante tres meses y bueno, es toda una experiencia porque llegó a Colombia un equipo grande de coreanos y todos los actores son asiáticos, menos yo. Además ha implicado un reto inmenso porque además del idioma y la comunicación, hay unos tremendos actores y tienen un estilo de trabajo al que no estamos acostumbrados aquí en Colombia. No les puedo adelantar nada de la historia porque ellos son bastante reservados, pero les puedo contar que se está grabando en varias partes del país.

