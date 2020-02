Muchos dicen que no se pueden ni ver en pintura. ¿Laura Acuña y expresentadora de RCN volverán a reunirse a pesar de sus "odios"?

Laura Acuña es una de las presentadoras más recordadas de la televisión, pero al mismo tiempo, polémicas.

La presentadora fue una de las caras que más se mantuvo en Muy buenos días, y junto a ella estuvieron diferentes presentadoras.

Una de ellas fue Mabel Cartagena, quien se fue del programa en medio de la polémica.

Y es que, de acuerdo con varios rumores, Laura se encargó de sacarla del programa.

Y aunque eso jamás se comprobó, lo cierto es que ambas presentadoras no son muy cercanas.

Sus seguidores ahora se preguntan si volverán a estar juntas, esperando que el tiempo haya "cerrado las heridas".

Esa pregunta se la hicieron exactamente a Mabel, esperando una respuesta negativa, pero no fue así. Por el contrario, su respuesta fue positiva y sorprendió a más de uno:

“Laura ya me confirmó, me dijo que ella estaba firme para el video. Lo que no sabemos es de qué les vamos a hablar, entonces ustedes más bien mándenos ideas”.

¿Laura Acuña y expresentadora de RCN volverán a reunirse a pesar de sus "odios"?

A pesar de la supuesta rivalidad Mabel Cartagena y Laura Acuña están dispuestas a grabar un video juntas pic.twitter.com/5QtTF6DSwy — Pille pues (@PuesPille) February 17, 2020

En la actualidad Mabel está más enfocada a las redes sociales, mientras que Laura volvió a Noticias RCN hace unos meses.

