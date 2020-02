Las llaves detrás de 'Locke & Key'

Los tres hermanos Locke y su madre se mudan a una vieja casa conocida como Keyhouse después de que su padre fue asesinado en circunstancias misteriosas. Allí descubren que el lugar está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. A medida que los niños Locke exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para robarles esas llaves. Esta es la historia de Locke & Key, un cómic que llegó a la pantalla chica a través de la plataforma de Netflix.

De los productores Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House), la serie trata un misterio profundo relacionado con la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a una familia.

Locke & Key es la adaptación televisiva de la serie de cómics por el guionista Joe Hill y el dibujante Gabriel Rodríguez, con quienes PUBLIMETRO estuvo conversando en conferencia.

"Aunque proviene de un cómic, ya el hecho de tenerlo como serie convierte la historia en otra cosa, en algo que tiene una vida propia más allá de su versión más famosa", dice Joe Hill, quien asegura que el trabajo que se realizó para crear el show hizo que este trascendiera el legado de la historieta original.

De hecho, la serie podría entenderse como un live action del cómic, lo cual hacía que el reto fuera todavía más grande, pues lo que se puede crear desde cero en el papel tenía que llegar a la pantalla de manera creíble, pero sin perder la fantasía.

"Con la evolución de la tecnología en la industria del cine y la televisión hemos pasado de los efectos especiales prácticos a los efectos realmente visuales. Lo que puedes hacer con efectos especiales es increíble. Solía haber una demarcación entre lo que solías poder hacer para las grandes películas y lo que podías hacer para televisión, pero ahora hay una interseccionalidad entre lo que es streaming y lo que es el cine, razón por la cual tuvimos el tiempo y los recursos por parte de Netflix para hacer algo que iba más allá de lo que sería un show tradicional de televisión. Toda esta convergencia hizo que Locke & Key sea posible tal y como lo conocemos hoy en día", dice Hill.

En busca de la "llave" del éxito

De todas maneras, los creadores se enfrentaban al dilema de saber exactamente qué partes de la historia incluir y cuáles omitir, o presentar de manera diferente a medida que avanzaba la narración para que quienes ya conocían el cómic no sintieran que conocían toda la historia de antemano.

"Este show tiene sus propios giros", comenta Gabriel Rodríguez. "Mi hijo leyó el comic cuando era pequeño, pero al ver la serie se encontró con novedades. De esa manera me di cuenta que habíamos dado en el punto indicado, porque acudimos a toda nuestra creatividad para aprovechar la narratividad al máximo y no depender demasiado en los efectos especiales".

Pero no todo ha sido fácil para estos creadores. Joe Hill recuerda en esta charla que, antes de firmar el acuerdo de producción con Netflix, se topó con muchas puertas cerradas por parte de cadenas que no creían en el proyecto. "Envié mis propuestas, y en los rechazos que recibí me aseguraban que nunca me dejarían hacer esta serie". Sin embargo, Hill agradece haber trabajado con Gabriel Rodríguez en este proyecto. "Solo Rodríguez podría haber hecho esto posible", comentó.

"Al final, se trata de confiar en lo que estás haciendo aunque sepas que es riesgoso, y hacerlo lo mejor posible", agregó Rodríguez.

