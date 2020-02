En medio de lágrimas mostró una faceta que cambió el pensamiento de muchos televidentes. La entrevista por la que muchos dejaron de "odiar" a Amparo Grisales luego de Yo me llamo.

Para nadie es un secreto que luego de su paso por Yo me llamo, muchos televidentes terminaron "odiando" a Amparo Grisales por sus comentarios hacia los jurados y participantes.

Muchos hasta pidieron no volverla a ver en la siguiente temporada del reality de Caracol.

Sin embargo, los pensamientos de muchos cambiaron luego de haberla visto este domingo en Los informantes.

La entrevista por la que muchos dejaron de "odiar" a Amparo Grisales luego de Yo me llamo

¡Que ladren ahora y callen para siempre! Estos son los amores perros de Amparo Grisales. Reviva esta historia de #LosInformantes #LaHuellaDeAmparo acá >>> https://t.co/Ar9bAvmhYF pic.twitter.com/LQyL7HTPZJ — Los Informantes (@InformantesTV) February 17, 2020

Y es que el programa mostró una faceta de la actriz que pocos conocían: su amor y ayuda incondicional hacia los animales.

"Me da mucha tristeza que la gente los maltrate, me da mucha tristeza que los abandonen, que los echen a la calle. Me da mucha tristeza que haya gente tan oportunista, que los mantenga encerrados para pedir donaciones a través de Twitter", dijo llorando la actriz colombiana.

El programa mostró su lado más sentimental, recordando a aquellos perros que adoptó, pero que no se quedaron mucho tiempo con ella.

Pocos saben que Amparo rescata animales, y aunque no los puede tener en casa, sí los lleva a refugios.

Además, cada mes da un aporte de dinero para que vivan bien y sean felices.

Un hecho que muchos aplaudieron, y hasta se quitaron el sombrero respecto a su bella labor social.

