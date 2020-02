Artistas de todos los géneros con los cuales podrá pasar unos buenos días. ¿Cuál de todos es su favorito?

Cinco estrenos musicales que debe escuchar esta semana

Lo nuestro vale más – Jesse & Joy

En esta ocasión los hermanos dan su perspectiva de ese amor puro que hay dentro de todos. Una canción en la que no se tiene que estar en una relación de pareja para sentirla, ya que como la demás música que caracteriza a la dupla, es un tema que puede ser interpretado de forma universal. Lo nuestro vale más se suma a la lista de temas que el dueto ha lanzado como parte de lo que será su siguiente álbum de estudio, el cual saldrá este año, aunque aún no tiene una fecha exacta.

Resucitar – Fito Páez

“Es una canción de sinceramiento, en la cual uno de los miembros de la pareja revela una verdad. Se manifiesta de manera clara y deja de haber ambigüedades, por lo menos de parte de una de las personas en el vínculo. Y se acepta, como muchas veces nos pasa en la vida, la verdad de lo que se siente, sea en la dirección que sea ese sentimiento. También se da la oportunidad de poder seguir adelante", cuenta el artista argentino, y agrega que: "Es una canción dura, pero siempre positiva, en este sentido, cuando siento que acepto una verdad ineludible, puede aparecer una nueva fuerza para seguir adelante".

Fresa – ChocQuibTown

¿Quién no ha tenido que lidiar con una relación demasiado “tibia”? O ¿a quién no le ha tocado estar rodeado de personas que se llevan un 10 en actitud, pero que a la hora de concretar no salen con nada? Justamente, Fresa, la nueva canción de la agrupación colombiana ChocQuibTown, le canta a esas situaciones que se dan dentro de la fiesta, pero también, en el día a día de cualquier persona. Es una canción que no solo es jocosa por su letra, sino que también, muy sensual por su sabrosura.

Idiota – Sofía Reyes

Este tema, escrito por Sofía junto a sus dos amigos Thomas Augusto, Karen Sotomayor, y producido por Thom Bridges, representa una etapa de su vida por la que muchas personas han pasado y se pueden sentir identificadas. Idiota es muy especial para ella, ya que habla sobre una historia personal que le ocurrió en un San Valentín. La canción es para todos aquellos que celebran el amor, pero a su vez tiene un “idiota” en su vida. El video fue dirigido por Ariel Navarrete y producido por Paranoiia en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

100 preguntas – Ozuna

El sencillo, alejado de su característico ritmo urbano y cercano al R&B, refleja la importancia de generar y transmitir amor. Como dice la letra: “Solo contigo dejo todo fluir, no me siento bien bebé si no es junto a ti”. El video muestra varias historias en paralelo a una presentación que el cantante se encuentra realizando desde una azotea: una pareja que se conoce y se conecta siendo vecinos, una joven sorda en una pileta cuyo amigo le interpreta la canción para que pueda apreciarla, un obrero que decide compartir su almuerzo con dos niños en situación de carencia, entre otras más.

