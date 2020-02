Iván Lalinde habla de la muerte de su hermano con doloroso mensaje

View this post on Instagram

Miércoles 12 de febrero de 2015👼🏼⁣ ⁣ Hoy hace 5 años murió mi hermano ‘peto’… fue muy raro decirle adiós, despedir a alguien con el que esperaba pasar la vejez, alguien que era vital en la dinámica de nuestra familia; pero que sólo nos dimos cuenta de eso cuando se fue. Su partida me enseñó mucho, me hizo crecer, madurar y entender que definitivamente esta vida es un paso, es un ratico…⁣ ⁣ Y entender ese paso es clave… acompañar a los que están a punto de irse, es algo que llena el alma… yo acompañé a mi hermano, minuto a minuto y #DeCorazón ❤️ ⁣ ⁣ Les comparto un texto que me encontré cuando se fue