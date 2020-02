Publimetro tiene entradas para Gracias Totales, el show de Soda Stereo

“¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez”, dijeron Charly Alberti y Zeta Bosio en octubre pasado, cuando anunciaron esta experiencia que estamos a pocos días de vivir: volver a ver en vivo a Soda Stereo.

Y es que este 29 de febrero, en el estadio El Campín, el público bogotano será el primero en dar las Gracias Totales, (¡o en recibirlas!) de los miembros sobrevivientes de la banda más icónica del rock en nuestro idioma, y que, junto a grandes artistas como Andrea Echeverri, Rubén Albarrán, León Larregui o Adrián Dárgelos, así como históricos de Soda como Richard Coleman y, tras bambalinas, el sonidista de toda la vida, Adrián Taverna, prometen llevarnos en un recorrido único por su música, a través de una experiencia completamente diferente a lo que hemos visto.

“Gustavo es una ausencia presente… No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo”, agregaron, y todos sabemos que es verdad, que no es ‘el regreso’, pero lo cierto es que la música de Soda Stereo va a volver a sonar en vivo en Bogotá y no es como nos lo hemos imaginado, no es una versión de sus canciones lo que buscan hacer. Gracias Totales es una gira que va más allá de un homenaje a la música de la banda y al mismo Cerati. Según Charly y Zeta, es una celebración entre el público y la banda en la que, por cierto, Gustavo será protagonista, una fiesta del rock y de las canciones que nos mueven desde hace más de 35 años. Es un espectáculo que muchos de los que los vimos alguna vez en concierto nos soñamos con vivir.

En manos de Pop Art, los mismos productores de Sép7imo día, el espectáculo de Soda en el Cirque du Soleil, y artífices de la gira Me verás volver, Gracias Totales echará mano de la tecnología para traernos un show sobrecogedor, emotivo y que promete ser alucinante. Un concierto que ningún fanático de Soda Stereo se debería perder.

“Por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda”, recordaron también… Y cuánta razón tienen. Y es que el legado de la banda de rock más grande de la historia latinoamericana sigue más vivo que nunca, no solo entre Charly y Zeta, sino en cada uno de los seguidores que todos los días escuchamos su música, y cada una de esas canciones adelantadas a su tiempo que hoy siguen retumbando en los oídos y en el corazón.

Ahora que ya saben todo sobre este gran show, no se queden sin participar en este #PubliReto que junto a Radioacktiva tenemos para los fanáticos de la icónica banda de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Para participar y recibir una boleta doble en localidad platino, deberán subir una foto de su colección de la banda argentina junto con la Página del Rock Publimetro-Radioacktiva que salió en la edición impresa de hoy. La foto deberá subirse a Facebook o a Instagram, dejarla pública y usar los numerales #DíaSodaStereo y #PubliRetoSodaStereo

