Ya no quiere que hablen de su cuerpo en cada capítulo de A otro nivel. Paulina Vega responde con rudo mensaje a las críticas sobre su "extrema delgadez".

Hace unos días comenzó una nueva temporada de A otro nivel por el canal Caracol.

Paulina Vega es de nuevo la presentadora de este formato, y aunque muchos aplauden que esté de vuelta, algunos no han duda en criticarla.

La razón tiene que ver con su cuerpo, y es que para varios televidentes del programa, Paulina está más delgada de la cuenta.

Los comentarios se dan cada noche con un nuevo capítulo, y además de eso también llegan hasta el Instagram de Paulina.

Por eso, para que dejen de hablar de su cuerpo, Paulina publicó una foto acompañada de un contundente mensaje.

Además, varias famosas respondieron a la publicación de Paulina afirmando que come demasiado, solo que tiene un gran metabolismo.

"Aquí les dejo una foto donde me veo flaca para los que están preocupados por mi peso. Lo que no saben es que me comí tres porciones de açaí diario en Brasil, pasta todas las noches, y la lista siiigueeee y sigueee. Ustedes tranquilos, que si en algo me tienen que ayudar, es a comer menos. Los que me conocen saben cómo es la vuelta", escribió.

