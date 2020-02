María Auxilio Vélez mostró su cuerpazo con vestido lleno de transparencias y un amplio escote

View this post on Instagram

Hoy es el final de la parodia de @sabadosfelices y si que pasamos bueno y disfrutamos haciéndola. Acá con @mariauxiliovelez la mejor imitadora de @agrisales333 dicho por ella misma. Gracias Maria por todo, sabes “mami” que te admiro y te quiero mucho. Los esperamos esta noche en el canal @caracoltv para que disfrutemos juntos prácticamente #humor #tv #mujeres #imitaciones #yomellamo #ayomellaman #risas #caracol #sabado #sabadosfelices #alegria #admiracion