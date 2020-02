¿Qué pasó con la mujer que le robó el corazón? "¿Carlos Torres esconde a la novia o terminó con ella?", preguntan seguidores de Amar y vivir.

Con el paso de los años Carlos Torres se ha convertido en uno de los galanes de la televisión colombiana.

Los televidentes lo han visto crecer con sus diferentes personajes y en la actualidad lo vemos en Amar y vivir, novela de Caracol que protagoniza con Ana María Estupiñán.

Muchas son las mujeres que se preguntan si tiene novia, y hasta hace un tiempo era así, pero la había mantenido lejos de las cámaras y los medios.

No obstante, de un tiempo para acá Carlos no ha vuelto a subir fotos con ella: Joanna Castro.

Y por el lado de Joanna, ahora tiene su cuenta de Instagram privada.

Quienes conocían esta relación se preguntan si es que todo acabó, y hasta han habido algunos que afirman que la "tiene escondida".

"¿Carlos Torres esconde a la novia o terminó con ella?", preguntan seguidores de Amar y vivir

A diferencia del actor, Castro es una mujer que no se relaciona con el mundo de la fama. Por ejemplo, ella tiene su propio negocio, que tiene que ver con la comida saludable.

"Somos de planes muy relajados, ir a ver una buena película, obra de teatro o disfrutar un buen restaurante", dijo Carlos a la revista Aló hace unos años.

En aquel momento sus planes no iban más allá del noviazgo:

"No, todavía no, ni siquiera me he casado (risas). Para pensar en familia falta tiempo".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar