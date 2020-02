¿Presentadora de Caracol no renunció, sino que la despidieron... y mientras grababa su programa?

View this post on Instagram

Amo cerrar con amor y gratitud los capítulos de mi vida. Cerrar ciclos siempre nos va a retar a nuevos comienzos 8 años de aprendizaje y apoyo. Tiempo para mis proyectos personales y mis hijas, ese motor que me hacen levantarme cada día con la esperanza de que siempre hay un día mejor.Gracias por estar en mi vida y por motivarme a avanzar y ser mejor persona. Gracias @caracol Gracias público y seguidores, gracias familia, gracias, gracias, gracias. Desliza para ver el video completo 🔜