Paola Jara esquivó a Jessi Uribe cuando intentó besarla en 'A otro nivel'

View this post on Instagram

En la fiesta de lanzamiento de 'Canta conmigo' y 'A otro nivel' @paolajarapj se lució con su presentación. En esta ocasión, @jessiuribe3 la acompañó cantando 'Como si nada', canción que hacen juntos. 🎶❤ . . #cantaconmigo #aotronivel #2020 #paolajara #jessiuribe #caracoltv #tatasolarte #diegosaenz #music #RevistaVea #elmundodelasestrellas