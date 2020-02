Un 2020 lleno de nuevos proyectos es lo que viene por delante para Bruno Mars. Y es que el cantante llegó a un acuerdo con Disney para protagonizar y producir una película luego de meses de negociaciones. Bruno Mars firma con Disney para protagonizar y producir película.

Si bien no se conocen más detalles del proyecto, la película incluirá en su mayor parte música original escrita e interpretada por Bruno Mars, según afirmó Deadline. Por ahora, el artista se encuentra en la búsqueda de un guionista para darle forma al proyecto y poder cumplir con las expectativas de la compañía de entretenimiento más grande del mundo.

El cantante publicó en sus redes sociales un video donde aparece tocando la clásica canción de las aperturas de las películas de Disney y escribió los versos de la canción "Pinocho (1940): "Si tu corazón está lleno de sueños, ninguna solicitud es demasiado extrema cuando deseas una estrella", finalizando con "voy a Disneyland, sii".

“If your heart is in your dream

No request is too extreme

When you wish upon a Star”🎶 #MarsMeetsTheMouse #ImGoingToDisneyland #YESSS!!😜 pic.twitter.com/L4nLzinmKa

— Bruno Mars (@BrunoMars) February 6, 2020