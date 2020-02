No le alcanzó la pinta: sexy participante de A otro nivel no logró pasar al programa

View this post on Instagram

los realities siempre van a dar de qué hablar. diferentes opiniones de lo bueno, lo malo, personas que no consideran el género urbano un género musical igual de válido, mujeres que desaprueban a otra mujer por vestirse sin miedo como quiere… y aunque tristemente sí sentí un poquito de eso, estoy feliz porque fui YO MISMA y porque la berraquera que me enseñó tener que pararme a darla toda frente a 100 jurados no me la quita NADIE💜 ahora soy más valiente, y yo creo que después de esa audición no me da es miedo nada😅 gracias a @caracoltv por la oportunidad, por cuidarnos tanto y ser tan especiales siempre, porque imagino que no es fácil llevarse a 120 cantantes colombianos y biennn guapachosos a São Paulo😂 a cada uno de los 100 increíbles jurados, porque de todos aprendí… a los que votaron, los amo y admiro🥺 – a los que no, gracias de corazón porque ahora soy más fuerte. a @paulinavegadiep por sus palabras bonitas que se me quedaron en el corazón. a todo el team de producción de Colombia y a los de styling de Brazil por dejarme irreconocible como toda una garota🇧🇷😍😅🤣 a mis preciosos y talentosos compañeros, los adoro. y quiero agradecer a mi papás, porque ¿saben qué? aunque cuando empecé en la música no me la pusieron nada fácil, eso me hizo aferrarme con muchas más ganas a luchar por mi sueño. al gran @rafaelmejiajrmo porque sin él nada de esto hubiese pasado. y a ti, por leerte todo este larguero…😂 yo sentía que me debía a mí misma desahogarme de tantos sentimientos encontrados que me dejó esta experiencia. tú tranquilo, que el sueño sigue más brillante que nunca, con más ganas de seguir aprendiendo🤩✨ ¿qué les pareció mi audición? gracias por siempre, @aotronivelco 💜💜💜 #AOtroNivel #MafeAlvarez #CantaConmigo