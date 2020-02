El público se involucra bastante con el programa y sugiere "mejoras". Piden cambios: seguidores de A otro nivel proponen a esta famosa como jurado.

En este momento, la terna de jurados del programa está conformado por Paola Jara, Diego Torres y Greeicy Rendón.

Sin embargo, al público le llamó la atención que una artista como Maía no esté en dicha terna.

Esto, ya que sin ánimos de ofender, muchos consideran que Greeicy y Paola Jara apenas están comenzando sus carreras musicales.

Maía, en comparación, lleva ya un par de décadas en la industria. Estos son algunos de los comentarios que comprueban el sentir de varios televidentes.

@maiamusical ¿para cuando Maía como jurado principal de un programa? La mejor voz de nuestro país no merece sino lo mejor ❤️ la amo #AOtroNivel #CantaConmigo

Maia es la que debería ser jurado de #AOtroNivel , esa mujer tiene magia, sabe de música, tiene encanto, es sensible. #CantaConmigo

Yo amo a Maia y me parece una falta de respeto que esté ahí y no como jurado principal #AOtroNivel

Alguien me explica porque Maia aparece en esta etapa y no como jurado principal , Paola jara y greeicy juntas no cantan ni la mitad que canta ella #AOtroNivel pic.twitter.com/CCklSUv8Df

