El sentido mensaje de Luisa Fernanda W en memoria de Legarda

hoy quiero hacerle homenaje a tu vida, fuiste un ser humano maravilloso, cargado de AMOR, buena vibra, y mucho talento!! Le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna de conocerte como sólo yo lo sé ❤️ Gracias por cada sonrisa, gracias por tú amor, gracias por todo lo lindo que dejaste en mí, lo guardaré como un tesoro en mi corazón. Hace un año partiste de este plano, pero tu esencia quedó aquí. Fue tan difícil el momento en que partiste y saber que no volvería a ver tu sonrisa, que a pesar del dolor que me causó esa situación, siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi camino y regalarme un ángel para enseñarme lo puro de su amor. Sólo me queda por decir que guardo en mi memoria cada momento compartido, es muy complejo explicar con un texto lo valioso que fuiste, y que mejor manera de recordarte que por medio de tus canciones donde aún vives en ellas. ❤️