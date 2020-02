La presentadora de La Red opinó a propósito del Día sin carro. Mary Méndez critica el hecho de no poder usar su carro y termina discutiendo en redes.

A propósito del Día sin carro, la presentadora compartió su molestia por no poder usar su vehículo.

Sin embargo, Mary Méndez no se refería únicamente al día de la sanción, sino a que por ser placa impar, hay muchos días en que no puede usar su carro.

A muchos ciudadanos les pasa lo mismo, así que la queja de Mary Méndez está justificada. Sin embargo, un seguidor no dudó en responderle de manera muy dura.

Mary Méndez tuvo que defenderse pic.twitter.com/5fbTp4NkFy — Pille pues (@PuesPille) February 6, 2020

No obstante, Mary Méndez no se dejó insultar, y le explicó públicamente a su seguidor que su comentario no era solo pensando en ella, sino en todos los que padecen el mismo problema.

