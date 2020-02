El programa estrenó en la noche de ayer, miércoles 5 de febrero. ¿El rating de A otro nivel en su noche de estreno fue el esperado?

Terminó Yo me llamo, y con él comenzaba la duda de si el programa que entraría en su lugar daría la talla en audiencia.

Según la medidora Kantar Ibope, el programa alcanzó los 14 puntos de rating. Así, estuvo por encima de Pa' Quererte, de RCN, que la sigue de cerca con 12,11 puntos.

Curiosamente, el programa que les sigue en el tercer lugar es también de RCN. Todo parece indicar que el canal comienza a recuperarse en el rating.

Se trata de Enfermeras, que alcanza los 10,46 puntos.

Si bien el número arrojado por A otro nivel no está para nada mal, es imposible no comparar con Yo me llamo, que cerró con 17 puntos en su última noche.

Por ahora, habrá que esperar para ver si A otro nivel afianza a su audiencia y crece en las próximas semanas.

¿El rating de A otro nivel en su noche de estreno fue el esperado?

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar