Joker es un personaje de suma importancia en la vida de Harley Quinn, básicamente sin él, la villana no hubiera nacido. ¿Joker de Jared Leto aparece en la película Aves de presa?

La próxima entrega de DC lleva por subtítulo, "la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn" y como tal es bastante literal, ya que el guion se enfoca en su mayor parte en cómo la ex doctora sale de la sombra del Príncipe Payaso del Crimen y comienza a brillar por su personalidad, travesuras y crímenes.

En sí el Joker de Leto no aparece en la cinta (confirmando lo que Margot Robbie había mencionado anteriormente). Sin embargo, eso no quiere decir que no haya rastros del personaje en la cinta.

En varias ocasiones, Harley recuerda algunas de sus aventuras con su ex pareja, así como los abusos que éste tuvo para con ella. En algunos de estos flashbacks el antagonista aparece de forma fugaz y probablemente él sea interpretado por otro actor, ya que después del polémico estreno de Suicide Squad en donde cortaron una buena parte de su interpretación y con su intento de detener la producción de Joker de Joaquin Phoenix y Todd Phillips, es muy posible que la estrella no haya quedado en buenos términos con Warner Bros. y DC.

Así que en resumen la respuesta es: el Joker sí aparece en Birds of Prey, pero no es Jared Leto.

En noticias relacionadas, el actor tendrá su oportunidad de volver a brillar en el mundo de los superhéroes cuando se estrene Morbius, película que está dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Cristina Urrutia Aldrete es editora en IGN Latinoamérica, fan del anime, los videojuegos, los libros, las Tortugas Ninja y Batman. Puedes encontrarla en redes sociales como @harley_lilith.

