La actriz volvió a tocar el tema luego de la controversia. ¿Tiene novio? Majida Issa habló de su situación sentimental tras falsos rumores con Mark Tacher.

Una oleada de noticias aseguraron que Mark Tacher y Majida Issa tenían algo.

Incluso, algunos la culparon por el fin del matrimonio entre Tacher y su exesposa.

Sin embargo, Majida no tardó demasiado en aclarar la situación. Según cuenta, ella y Mark Tacher solo son buenos amigos.

Así se lo recalcó a Lo sé todo, de Canal 1, donde repitió que no tiene nada con su colega, a quien admira en el ámbito laboral y de quien se considera buena amiga.

De igual manera, invitó a que no crean los chismes que se dicen de ella. En este momento está soltera, y sin "afán" de conseguir pareja.

“Si nos guiamos por los chismes, yo ya tengo dos hijos, me he casado y divorciado mil veces, tengo 50 amantes, ¡pero no! Yo estoy solita y feliz. Estoy bien, tranquila. No tengo ansiedad de tener una pareja, ya llegará", dijo.

¿Tiene novio? Majida Issa habló de su situación sentimental tras falsos rumores con Mark Tacher

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar