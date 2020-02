Se le escucha decir algo bastante polémico en un video. ¿Confesión de Jessi Uribe dejó claro su "rabia" hacia Amparo Grisales?

Este martes llegó a su final Yo me llamo, dando como ganador a Roberto Carlos.

Luego de eso vinieron las fotos, los videos y las historias de Instagram de los famosos, quienes se mostraron agradecidos por estar en el programa.

Una de esas historias mostró a Jessi Uribe y a Amparo Grisales muy felices.

Se trataba de un video en el que Jessi aseguraba que había aprendido mucho de la actriz y que no lo trataba mal como muchos afirmaron.

“Hoy fue la final de Yo me llamo junto a esta mujer que me enseñó tantas cosas, y muchos dijeron: ‘Ay, es que lo regaña mucho, lo trata mal’. Nunca me trató mal, me enseñó muchísimas cosas”.

En ese momento muchas personas pensaron que los odios no existían. Sin embargo, sucedió algo más tarde en una nueva historia.

Fue publicada por Valerie Domínguez y ella se encontraba junto a Jessi. Valerie le preguntó a Jessi qué había aprendido de Amparo y fue entonces cuando se "destapó".

"Bueno Jessi, ¿qué aprendió con Amparito?", le dijo Valerie a lo que el cantante respondió: "Pura mentira, ni mierda".

Parece que así dejó claro que su relación no terminó de la mejor manera.

