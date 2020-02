La presentadora, exreina y modelo compartió un directo mensaje. Vainazo de Valerie Domínguez para quienes inventan chismes.

Aunque no mencionó nombres, es claro que Valerie conoce el yugo de ser famosa y que todos hablen sobre su vida.

Así le ha pasado anteriormente, cuando estuvo involucrada en el caso de AIS (Agro Ingreso Seguro), tema del cual le fue difícil desligarse.

Sin embargo, hoy en día está mucho mejor, con una actitud más positiva frente a las cosas.

En su cuenta de Instagram compartió un mensaje que deja ver su sentir relacionado a quienes inventan chismes sobre otros.

En resumen, en su mensaje habla del "triple filtro". Según esta teoría, si lo que se va a contar de una persona no es del todo cierto, no es bueno ni tampoco útil, es mejor no decirlo.

Vainazo de Valerie Domínguez para quienes inventan chismes

Hoy es la gran final de Yo me llamo, que tendrá lugar por el canal Caracol a las 8:00 p.m., su horario habitual.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar