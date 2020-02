¿Fue sin querer queriendo? ¿Paulina Vega boleteó a Paola Jara al hablar de su "novio"… Jessi Uribe?

Este miércoles comenzará una nueva temporada de A otro nivel.

Paulina Vega vuelve a ser la protagonista del reality, pero este se renueva con sus jurados, quienes ahora serán: Greeicy Rendón, Paola Jara y Diego Torres.

Hace unos días se realizó el lanzamiento para medios del programa y Paulina fue entrevistada por Pulzo.

El medio web le hizo una serie de preguntas rápidas y graciosas, y entre esas estuvo una relacionada a Paola Jara y su supuesto novio.

La conversación entre Paulina y el medio fue la siguiente:

Pulzo: ¿Cuál es la jurado que es novia de un cantante famoso?

Paulina: Paola Jara.

Pulzo: ¿Ah, sí?

Paulina: ¿Ella no tiene novio? ¿No es Jessi? Eso es lo que he escuchado, no sé.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos asegurando que se le escapó el Jessi a Paulina, pero que intentó arreglarlo al asegurar que eso se decía por ahí.

Cabe recordar que por ahora, ni Paola, ni Jessi, han confirmado que tienen un romance.

Sin embargo, varias fotos y videos filtrados dan a entender que están muy enamorados.

