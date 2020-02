La mentira que habría dicho 'Yo me llamo' en su final, según los televidentes

Los televidentes de Caracol piden una explicación. La mentira que habría dicho Yo me llamo en su final.

Los fanáticos están expectantes respecto al futuro ganador del reality de Caracol.

Roberto Carlos y Jorge Celedón se disputarán un premio de 600 millones de pesos, y tendrán que volver al escenario para demostrar de qué están hechos.

Sin embargo, una duda está en la mente de muchos televidentes: ¿La final será en vivo y en directo?

Esto teniendo en cuenta que los televidentes han estado votando por su favorito, pero también se ha esparcido el rumor respecto a que la final ya fue grabada.

Muchos televidentes han afirmado que ya todo está escrito y que esta final no será en vivo y en directo como ellos se lo imaginan.

Estos han sido algunos de los comentarios de los televidentes en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia en las noches:

La mentira que habría dicho Yo me llamo en su final

Será que es verdad que es un fraude y que RobertoCarlos gano sin importar los votos ? He estado tratando de votar y para proteger mi voto por Jorge Celedon me han preguntado si son hombres o mujeres 19 veces y aun no verifican mi voto 🤔🤔🤔#YoMeLlamo

