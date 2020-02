La noticia corrió como pólvora, y tal como algunos sospecharon, resultó ser falsa. "Estrategia de mercadeo": la teoría en redes por supuesta ruptura entre Greeicy y Mike Bahía.

Varios días duró el suspenso. Muchos estaban seguros de que la pareja de artistas le había puesto fin a su relación.

Todo empeoró cuando Greeicy compartió un video cantando una canción de despecho.

Ahí los rumores se salieron de control y todos dieron por hecho que la relación se había acabado.

No obstante, también surgieron las teorías, y muchos creen que todo se trató de una estrategia de mercadeo. ¿Por qué?

En redes, algunos creen que los artistas permitieron que se hablara de ellos para promocionar después su gira juntos, llamada Tour Amantes.

A continuación el poster de la misma, y los comentarios en redes:

Yo sí voy a decir que no me sorprende que mike y greeicy no hayan terminado solo que a ustedes les encanta creerse todas las bobadas que ven en internet yo por culpa de one direction no le creo nada a ningún famoso todo es por mercadeo hasta luego feliz noche

— María (@MariaMurillo87) February 3, 2020