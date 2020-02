Exreina colombiana muestra con vergüenza fotos de su sobrepeso

View this post on Instagram

Hoy viernes les comparto estas fotos para motivarlos a cambiar hábitos de alimentación. Si se puede bajar de peso!!!💪🏻💪🏻 Yo tengo hipotiroidismo, tengo 41 años, dos hijos, medio preeclampsia y síndrome de Hellp en el último embarazo. Y pensaba que con todo eso no era posible bajar de peso🤦🏻‍♀️. Comparto estás fotos con toda la pena del mundo🙈, pero de verdad deseo poder ayudar a muchas personas a que logren bajar de peso, ya sea por salud, o por belleza…. ect. Son mucho los beneficios que trae a nuestras vidas. Pd: hace 10 meses me tomaron esta foto. Marzo de 2019 El 5 de febrero cumplo 42😉👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻