El Festival del Libro Parque 93 trae invitados y programación para todos los públicos

View this post on Instagram

Del 6 al 9 de febrero, el Parque 93 será el escenario del tercer Festival del Libro Parque 93, entre libros, libreros y librerías, una iniciativa de la Asociación Amigos del Parque 93 que busca fomentar el hábito de la lectura y promocionar la asesoría y venta de libros en los espacios públicos de la ciudad, así como realizar actividades culturales, lúdicas y recreativas de manera gratuita para todos los visitantes y el público en general ¡Les esperamos! #CulturaParaTodos #FestivalDelLibroParque93 Mayor información: @parque93bogota Librerías participantes: @librerosacli #LibreríaArtBooks @babel_libros @bookworm_col @casadelalectura @casatomadalibro @elrelojerociegotunja @proyectoespantapajaros @fcecolombia @garabatolibreria @libreria_hojas_de_parra @libreriaeldinosaurio @libreriahabiaunavez @librerialerner @lucas.mrfox @luvinalibreria @matorral.libreria @nidodelibros @culturaohhhlala @prologolibros @casasantoysena #LibreríaSigloDelHombre @spooky.house.store @tangodiscosylibros @tiendajaveriana @latornamesa @wilborada1047 @garabatolibreria @leemeyleere @libreriacentralbogota – . . . . . @alcaldiabogota @elespectador #LeerEsVolar @redebanm @librerosacli @bluradio @pulzo_col @camlibro #bookstagram #book #booking #books #booklover #bookstagrammer #bookaddict #lecturasrecomendadas #lecturas #leer #leeresvivir #libros #librosrecomendados #libros📚 #Colombia #Bogotá #Alegría2020